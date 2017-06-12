MDF: Грузия вторая в регионе по информационному влиянию Кремля

12.06.2017 17:58 Согласно исследованию MDF, Грузия находится на втором месте в регионе с точки зрения информационного влияния Кремля.



Самой уязвимой с точки зрения информационного влияния Кремля является Венгрия с 61 очками. За ней следует Грузия- 54 очков, и Украина 49 очков - таковы данные исследования, которое представил Фонд развития СМИ (MDF).



В исследовании изучали индекс кремлевского влияния. Это механизм, который разработали аналитические группы Восточной и Центральной Европы для измерения информационного влияния России на отдельные страны. Исследование проводилось впервые в текущем году в четырех странах, из Грузии в него был включен Фонд развития СМИ.



В отчете отражаются информационные ресурсы, используемые для достижения целей Кремля в конкретных странах, их влияние, и проникновение в общество наративов, управляемых Кремлем.



На представленное исследование MDF уже отозвался министр иностранных дел Грузии, который отметил, что на данном этапе правительство Грузии успешно справляется с этими вызовами.



"Фонд развития СМИ" к сожалению, допускает очень много ошибок, в последнее время, как в заявлениях, так и публикациях чувствуется определенная тенденциозность. Должен сказать, что, разумеется, российская пропаганда старается внедриться не только в Грузии, но и во многих других странах. В дружественных нам странах у нее серьезное влияние, но правительство Грузии на данном этапе успешно справляется с этими вызовами российской, антизападной пропаганды, что четко отразилось в апрельских исследованиях, по которым вступление в Евросоюз поддерживает 90%, а вступление в НАТО 83% населения"- заявил Михаил Джанелидзе.

















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