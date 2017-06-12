Команда Иванишвили откровенно поддерживает попытку России расширить влияние в Грузии - Бокерия

12.06.2017 19:07



Бокерия прокомментировал



"Наша главная проблема в том, что нынешняя наша власть, команда Иванишвили не только эффективно не борется с попыткой российской стороны расширить влияние в Грузии, а практически откровенно поддерживает ее. Во-первых, преследованием, притеснением прозападных политических оппонентов и СМИ, и во-вторых откровенной политической публичной поддержкой. Бидзина Иванишвили сделал немало заявлений, что его союзником является антизападная оппозиция.



Не так давно мы документально видели, что на наши общие деньги, на деньги налогоплательщиков финансируются группы, которые ведут российскую пропаганду внутри страны. Сегодня это финансирование продолжается под прикрытием рекламы. Это является большим вызовом, и это отразилось в тех результатах, которые показывает исследование. Не стоит удивляться, что на данном фоне с российской стороны расширяется попытка большей активности под покровом будто бы гуманитарной помощи. В этой стране их не только не встречает сопротивление, но имеет место быть поощрение.



Вдобавок к этому разрушающие репрессии, проведенные в секторе безопасности, и прямое указание с их стороны, и в свое время Аласания признался в этом, не сопротивляться шпионской деятельности России внутри страны, и они полностью переключились на преследование оппозиции и СМИ"- заявил Гига Бокерия.







«То, что Россия является нашим главным врагом, это и без того известно всем нам, но нашей дополнительной и главной проблемой является то, что у нас власть, которая из-за своих политических задач откровенно заинтересована в усилении этих сил, и ослаблении прозападных общественных сил» - считает Лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия Гига Бокерия.Бокерия прокомментировал исследование , согласно которому Грузия является второй по информационном влиянию Кремля в регионе."Наша главная проблема в том, что нынешняя наша власть, команда Иванишвили не только эффективно не борется с попыткой российской стороны расширить влияние в Грузии, а практически откровенно поддерживает ее. Во-первых, преследованием, притеснением прозападных политических оппонентов и СМИ, и во-вторых откровенной политической публичной поддержкой. Бидзина Иванишвили сделал немало заявлений, что его союзником является антизападная оппозиция.Не так давно мы документально видели, что на наши общие деньги, на деньги налогоплательщиков финансируются группы, которые ведут российскую пропаганду внутри страны. Сегодня это финансирование продолжается под прикрытием рекламы. Это является большим вызовом, и это отразилось в тех результатах, которые показывает исследование. Не стоит удивляться, что на данном фоне с российской стороны расширяется попытка большей активности под покровом будто бы гуманитарной помощи. В этой стране их не только не встречает сопротивление, но имеет место быть поощрение.Вдобавок к этому разрушающие репрессии, проведенные в секторе безопасности, и прямое указание с их стороны, и в свое время Аласания признался в этом, не сопротивляться шпионской деятельности России внутри страны, и они полностью переключились на преследование оппозиции и СМИ"- заявил Гига Бокерия.











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