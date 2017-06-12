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Ираклий Гивиашвили назначен представителем Грузии в Совете Европы
12.06.2017 19:13
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил дипломата Ираклия Гивиашвили постоянным представителем Грузии в Совете Европы (СЕ), говорится в сообщении на сайте главы государства.
Гивиашвили приступит к своим обязанностям 8 июля и сменит на этом посту Константина Коркелия.
Сегодня Маргвелашвили принял Гивиашвили в Авлабарской резиденции, обсудив с ним повестку дня Грузии в СЕ. Разговор коснулся приоритетов политики Грузии на международной арене. Президент пожелал Гивиашвили успехов на новой должности.
До последнего времени Гивиашвили работал послом Грузии по чрезвычайным заданиям и занимался национальной стратегией по защите прав человека (2014-2010), а также готовил отчеты о положении прав человека в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе.
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