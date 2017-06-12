Македония готова обсудить название страны для вступления в НАТО

12.06.2017 19:56 Власти Македонии планируют обсудить с членами НАТО варианты временного названия страны для вступления в Североатлантический союз. Македонии необходимо устранить возражения со стороны Греции, которая считает название Республика Македония исторически неверным, поскольку северная греческая область также называется Македонией.



В 1993 году Македония, провозглавившая независимость в 1991 году, вступила в ООН под названием "Бывшая Югославская Республика Македония" (FYROM), предположительно это название будет обсуждаться и в НАТО. Спор о названии республики стал причиной осложнений в отношениях Македонии с Грецией и введения 18-месячной экономической блокады с греческой стороны. В Афинах настаивают на том, чтобы Республика Македония сменила название на "Республику Скопье", "Республику Верхняя Македония" или "Республику Вардарская Македония".



Министр иностранных дел Македонии Никола Дмитров заявил, что в Скопье надеются на диалог с Грецией. Он также отметил, что новое название республики должно быть утверждено на всенародном референдуме.



Македония присоединилась к плану действий по подготовке к членству в НАТО в 2009 году. Республика может войти в состав НАТО до весны 2018 года.

















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