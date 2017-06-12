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Квирикашвили встретился с министром иностранных дел Литвы
12.06.2017 21:24
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Антанасом Линкявичюсом.
«Линкявичюс является важным другом для Министерства иностранных дел Грузии. Мы ценим его поддержку в самых разных сферах», - написал в Twitter Квирикашвили.
В прошлую среду, 7 июня, министр обороны Украины Степан Полторак встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
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