Квирикашвили встретился с министром иностранных дел Литвы

12.06.2017 21:24 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Антанасом Линкявичюсом.



«Линкявичюс является важным другом для Министерства иностранных дел Грузии. Мы ценим его поддержку в самых разных сферах», - написал в Twitter Квирикашвили.



В прошлую среду, 7 июня, министр обороны Украины Степан Полторак встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.















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