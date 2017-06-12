Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Иванишвили желает, чтобы мы жили в банановой республике - Бокучава


12.06.2017   21:44
Иванишвили желает, чтобы мы жили в банановой республике, где статус его сына определяет судьбу граждан – будут они в тюрьме или нет, - об этом заявила член «Национального движения» Тина Бокучава, чем откликнулась на вопрос освобождения членов группы «Биржа Мафия».

По заявлению Бокучава, как бы не старались власти перекрыть эту проблему тем или иным законопроектом, это уже не получится.

«Власти пытаются найти выход и совершенно безвыходного положения, так как однозначно, что высшее должностное лицо руководства заказало задержать этих людей посредством подбрасывания. А затем, когда сын олигарха решил выразить солидарность музыкантам, работающим в его сфере, всем правоохранительным и судебным структурам пришлось перестраиваться под повествование Беры Иванишвили», - заявила Тина Бокучава.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Батуми прибудут представители 25 казахских компаний
Минэнерго Грузии не видит оснований для выплаты компенсации компании ИнтерРАО
Иностранные инвестиции в Грузию выросли на 3,7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бывший командир «Лесных братьев» стал членом правления Общественного зала «Абхазия»
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии посетит Казахстан
Премьер: Литва — очень важный друг Грузии
Литва продолжит поддержку интеграции Грузии с ЕС и НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна