Иванишвили желает, чтобы мы жили в банановой республике - Бокучава

12.06.2017 21:44 Иванишвили желает, чтобы мы жили в банановой республике, где статус его сына определяет судьбу граждан – будут они в тюрьме или нет, - об этом заявила член «Национального движения» Тина Бокучава, чем откликнулась на вопрос освобождения членов группы «Биржа Мафия».



По заявлению Бокучава, как бы не старались власти перекрыть эту проблему тем или иным законопроектом, это уже не получится.



«Власти пытаются найти выход и совершенно безвыходного положения, так как однозначно, что высшее должностное лицо руководства заказало задержать этих людей посредством подбрасывания. А затем, когда сын олигарха решил выразить солидарность музыкантам, работающим в его сфере, всем правоохранительным и судебным структурам пришлось перестраиваться под повествование Беры Иванишвили», - заявила Тина Бокучава.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

