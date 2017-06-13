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Хатия Деканоидзе может быть выдвинута кандидатом в мэры Кутаиси


13.06.2017   10:31
Кутаисская городская организация «Национального движения» ведет переговоры с предполагаемыми кандидатами в мэры Кутаиси.

«На данном этапе на пост мэра Кутаиси мы рассматриваем несколько кандидатур, в том числе ведем переговоры с Хатией Деканоидзе и с несколькими местными представителями партии. Команда примет решение в ближайший период», - заявил представитель партии Гига Шушания.

По его словам, названные кандидаты положительно встретили предложение, однако окончательное решение еще не принято.

Депутат кутаисского муниципального собрания (сакребуло) от «Национального движения» Бесик Брегадзе также подтверждает, что переговоры по этому вопросу с Хатией Деканоидзе ведутся.






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