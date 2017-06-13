Евросоюз призвал власти России освободить задержанных на антикоррупционных акциях

13.06.2017 11:20 Евросоюз призвал к освобождению задержанных на антикоррупционных акциях в России, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ЕС, передает телеканал "Дождь".



«Задержание сотен мирных демонстрантов и насилие в их отношении со стороны российских властей в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны ставят под угрозу основополагающие свободы - свободу выражения, ассоциаций и собраний - в Российской Федерации. Эти фундаментальные права прописаны в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены, а не исчезнут», - говорится в заявлении ЕС.



ЕС ожидает, что «мирных демонстрантов и тех людей, которые хотели воспользоваться своими основополагающими правами, отпустят без промедления», отмечается в сообщении.



Акции протеста прошли в нескольких российских городах накануне. В Москве в них приняли участие около 4,5 тысячи человек, а задержаны, по данным «ОВД-Инфо», были 825. В Санкт-Петербурге протестовали около 3,5 тысяч человек. Примерно 500 были задержаны.















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