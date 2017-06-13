Президент Грузии с официальным визитом посещает Казахстан

13.06.2017 11:25 Официальная церемония встречи президента Грузии состоится в резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Астане.



По информации администрации президента, после встречи президентов Грузии и Казахстана с глазу на глаз Георгий Маргвелашвили и Нурсултан Назарбаев встретятся в расширенном формате, в сопровождении государственных делегаций, в состав которых входят первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили, председатель правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе, заместитель главы МИД Давид Залкалиани, глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, секретарь президента по внешним отношениям Тенгиз Пхаладзе и депутаты парламента Грузии.



После личной и расширенной встречи президенты сделают заявление для СМИ.



В рамках официального визита в Казахстан запланированы встречи президента Грузии с премьер-министром, председателями Сената и Мажилиса парламента страны.



Георгий Маргвелашвили вместе с официальной делегацией Грузии примет участие в работе «Экспо 2017», осмотрит павильоны Грузии и Казахстана и в рамках выставки будет присутствовать на праздновании «Национального дня Грузии».



Официальный визит президента Грузии в Казахстан завершится 13 июня.















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