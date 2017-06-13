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Мэрия Тбилиси подготовила проект восстановления трамвайных линий
13.06.2017 11:47
«Придет время, когда проект трамваев станет актуальным», - об этом агентству «IPN» сообщил мэр столицы Давид Нармания.
По его словам, восстановление трамвая является рекомендацией группы, работающей над генеральным планом развития Тбилиси.
«Разумеется, мы приветствуем одну из инициатив, предложенных группой по генеральному плану, в связи с восстановлением трамвая в части транспорта. Это довольно трудоемкое, требующее инвестиций дело, однако в будущем будет обязательно рассмотрено, когда будет решена важная и неотложная задача первого этапа, проект автобусов. После этого наступит время, когда станет актуальным проект трамвая. Подготовленный проект требует, как минимум, 130 миллионов евро, поэтому его рассмотрение мы начнем чуть позже, наверное, через 2-3 года», - заявил Давид Нармания.
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