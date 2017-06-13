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Сенат США разработал законопроект новых санкций против России


13.06.2017   12:39
"Сенат в понедельник вечером представил пакет дополнительных экономических санкций в отношении России, направленных на то, чтобы наказать Москву за ее военную деятельность в Европе и на Ближнем Востоке, а также за предполагаемые попытки вмешаться в демократические выборы в странах Запада", - пишет The Wall Street Journal.

"Двухпартийная группа сенаторов заявила, что новый законопроект предполагает введение новых ограничений в отношении представителей России, причастных к нарушениям прав человека, к торговле оружием с сирийским правительством, к вредоносным кибератакам от лица российского правительства", - поясняет автор статьи Байрон Тау.

Кроме того, законопроект потребует от президента обращения к Конгрессу за разрешением, в случае если он захочет ослабить нынешний режим санкций в отношении России, что, вероятно, ограничит президенту Дональду Трампу свободу действий в улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой, добавляет автор.

Предложенный законопроект также позволит США вводить новые широкие санкции в отношении таких секторов российской экономики, как добыча полезных ископаемых, металлургия, грузоперевозки и железные дороги. Предлагается оказание дополнительной поддержки западным демократическим институтам, "которые стали мишенями серии кибератак, кампаний пропаганды и дезинформации", говорится в статье.

Основные положения новой инициативы в общих чертах описаны в пресс-релизе, распространенном в понедельник вечером. Законопроект требует одобрения обоими палатами Конгресса и подписания президентом.

"Эти санкции также пошлют мощное предупреждение от обеих партий в адрес России и любой другой страны, которая может попытаться вмешаться в наши выборы: наказание последует", - заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.






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