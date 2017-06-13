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Экс-командир киевского «Беркута» разгоняет митинги в Москве
13.06.2017 13:06
Скандально известный бывший начальник киевского "Беркута" полковник Сергей Кусюк, которого разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов во время Евромайдана, всплыл на антикоррупционном митинге в Москве. Фото с беглецом на демонстрации обнародовал "Дождь".
На фото Кусюк запечатлен в форме российских правоохранительных органов, на руке у него нашивка подразделения специального назначения МВД России.
12 июня, в День РФ, прошли десятки массовых митингов из-за возмущения россиян коррупционными схемами действующей власти. Правоохранители задержали более 1,5 тыс. людей. Известно, что двум задержанным инкриминируют избиение работников Росгвардии, им грозит до 10 лет заключения.
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