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Экс-командир киевского «Беркута» разгоняет митинги в Москве


13.06.2017   13:06
Скандально известный бывший начальник киевского "Беркута" полковник Сергей Кусюк, которого разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов во время Евромайдана, всплыл на антикоррупционном митинге в Москве. Фото с беглецом на демонстрации обнародовал "Дождь".

На фото Кусюк запечатлен в форме российских правоохранительных органов, на руке у него нашивка подразделения специального назначения МВД России.

12 июня, в День РФ, прошли десятки массовых митингов из-за возмущения россиян коррупционными схемами действующей власти. Правоохранители задержали более 1,5 тыс. людей. Известно, что двум задержанным инкриминируют избиение работников Росгвардии, им грозит до 10 лет заключения.






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