Маршрут через Грузию может быть наиболее выгоден Китаю - Назарбаев

13.06.2017 13:34 Маршрут через Грузию может стать наиболее выгодным для Китая. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



По мнению президента Казахстана, Грузия является важной страной с точки зрения развития "Шелкового пути".



Назарбаев также отметил, что дружественные отношения между Грузией и Казахстаном должны развиваться по нескольким направлениям.



"Визит президента Грузии своевременен и станет толчком к активизации сотрудничества", - заявил Назарбаев.















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