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Маршрут через Грузию может быть наиболее выгоден Китаю - Назарбаев


13.06.2017   13:34
Маршрут через Грузию может стать наиболее выгодным для Китая. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

По мнению президента Казахстана, Грузия является важной страной с точки зрения развития "Шелкового пути".

Назарбаев также отметил, что дружественные отношения между Грузией и Казахстаном должны развиваться по нескольким направлениям.

"Визит президента Грузии своевременен и станет толчком к активизации сотрудничества", - заявил Назарбаев.






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