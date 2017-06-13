Грузия и Украины названы приоритетными странами соседской политики Дании

13.06.2017 13:42 Министерство иностранных дел Дании назвало Грузию и Украину приоритетными странами соседской политики.



Как сообщает МИД Грузии, 12 июня в МИД Дании состоялась публичная встреча, на которой были представлена новая соседская политика Дании (DANEP) на 2017-2021 годы. Во встрече принимал участие посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе.



Представленный проект охватывает аспекты перехода на новую фазу сотрудничества между странами и элементы имплементации новой пятилетней программы. Главными целями DANEP являются: 1 Поддержка демократии и прав человека; 2. Поддержка устойчивого и инклюзивного экономического роста.



Встреча открылась выступлением министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена. Он коротко рассказал о новой программе и его соответствии с целями устойчивого развития ООН (SDGs). Говоря о Грузии Андерс Самуэльсен подчеркнул проведенные в последнее время в стране успешные реформы и назвал их примерными.



В мероприятии также участвовала руководитель "Европейского фонда" в Грузии Кетеван Вашакидзе.



Новая пятилетняя программа соседской политики Дании будет утверждена осенью текущего года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

