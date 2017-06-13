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Грузия и Украины названы приоритетными странами соседской политики Дании
13.06.2017 13:42
Министерство иностранных дел Дании назвало Грузию и Украину приоритетными странами соседской политики.
Как сообщает МИД Грузии, 12 июня в МИД Дании состоялась публичная встреча, на которой были представлена новая соседская политика Дании (DANEP) на 2017-2021 годы. Во встрече принимал участие посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе.
Представленный проект охватывает аспекты перехода на новую фазу сотрудничества между странами и элементы имплементации новой пятилетней программы. Главными целями DANEP являются: 1 Поддержка демократии и прав человека; 2. Поддержка устойчивого и инклюзивного экономического роста.
Встреча открылась выступлением министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена. Он коротко рассказал о новой программе и его соответствии с целями устойчивого развития ООН (SDGs). Говоря о Грузии Андерс Самуэльсен подчеркнул проведенные в последнее время в стране успешные реформы и назвал их примерными.
В мероприятии также участвовала руководитель "Европейского фонда" в Грузии Кетеван Вашакидзе.
Новая пятилетняя программа соседской политики Дании будет утверждена осенью текущего года.
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