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Президент Грузии провел встречу с Мадлен Олбрайт и другими представителями NDI


13.06.2017   13:51
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с бывшим госсекретарем США, председателем Национального демократического института Мадлен Олбрайт. На встрече стороны обсудили демократические процессы в стране, достижения Грузии, стоящие перед страной цели и вызовы.

На встрече было отмечено, что целью визита главы NDI является поддержка суверенитета Грузии и получение большей информации о процессах в стране, а также наблюдение за деятельностью NDI в Грузии и укрепление трансатлантических отношений между Грузией и Западом.

Мадлен Олбрайт поблагодарила президента за гостеприимство и с гордостью отметила ту важну работу, которая была проведена в Грузии при сотрудничестве с NDI.

"Я горжусь то работой, которую провели вместе. Грузия является этаким примером - когда люди спрашивают, что мы делаем, как работаем с общественностью, мы отвечаем, что провели много времени в Грузии, прошли разные этапы и, думаю, что я особо ценю, это ваше желание соответствовать высоким стандартам, так как знаете, что именно это делает страну успешной.

Думаю, что мы также являемся настоящими друзьями и можем говорить друг с другом на сложные темы, и не задаем вопросов, насколько сложна демократия, насколько необходим и важен баланс сил, верховенство закона, особая роль СМИ.

Грузия всегда была особым другом и партнером", - отметила Олбрайт.

Действующий президент NDI Кеннет Воллак вспомнил период работы в этой организации президента Грузии и поблагодарил Георгия Маргвелашвили за сотрудничество.

"Господин президент, как и многим грузинам, нам тоже нравится, что вас выбрал народ, и в условиях, когда полномочия президента сокращены в последние годы, Вы показали тот моральный авторитет, который сопутствует президентство. Вы разумно и эффективно используете этот авторитет. Господин президент, мы гордимся тем, что можем назвать Вас одним из нас", - отметил президент NDI.






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