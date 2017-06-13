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Парламент рассмотрит поправки по либерализации наркополитики


13.06.2017   14:50
В ходе пленарного заседания на этой неделе парламент Грузии рассмотрит законодательный пакет правительства, предусматривающий либерализацию законодательства в связи с марихуаной и растением конопля. Пакет состоит из нескольких законопроектов.

Как заявляет председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе, подготавливаются и будут инициированы в рамках весенней сессии новые законодательные изменения, целью которых будет либерализация наркополитики.

По словам Зоидзе, в них комплексно будут отображены, с одной стороны, политика лечения и заботы в отношении потребителей наркотиков, а с другой – ужесточение политики по борьбе с незаконной реализацией наркотических средств.

Он отметил, что в проекте внимание будет заострено и на превенции.






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