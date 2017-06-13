Маргвелашвили: Народ Грузии ценит поддержку Казахстана

13.06.2017 14:58 Грузинский народ благодарен и ценит поддержку, оказываемую Казахстаном, заявил сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Астане на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



Глава грузинского государства прибыл сегодня в Астану с однодневным официальным визитом. Запланированы встречи президента Грузии с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, председателем нижней палаты парламента Казахстана (Мажилиса) Нурланом Нигматуллиным и главой Сената Касым-Жомарт Токаевым.



Маргвелашвили планирует посетить грузинский павильон на проходящей в Астане международной выставки EXPO-2017.



«Сейчас с воочию наблюдаю, что вы и ваш народ сделали за эти очень трудные годы. Грузинский народ благодарен и ценит оказываемую поддержку от республики и от вас лично. Очень значимым считаю возможность участия Грузии в выставке EXPO-2017, где мы можем показать достижения нашей экономики и поддержать наши традиционные добрососедские связи», — цитирует Маргвелашвили администрация президента Казахстана.



Нурсултан Назарбаев, в своем выступлении отметил, что отношения между двумя странами всегда были хорошими, и Казахстан и Грузия в первые годы приобретения независимости оказывали друг другу всестороннюю помощь.



«Мы благодарны за ваш визит и участие Грузии в выставке. Наши отношения всегда были хорошими, наши страны в первые годы независимости оказывали друг другу всестороннюю помощь, а Казахстан является одним из основных инвесторов вашей экономики. Я не вижу никаких препятствий для дальнейшего улучшения двусторонних отношений, и ваш приезд очень важен в этом плане», — сказал Назарбаев.



Администрация президента Грузии сообщает, что в ходе встречи Маргвелашвили поблагодарил своего казахстанского коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



После переговоров один на один в президентском дворце Акорда состоялся официальный ланч в расширенном формате. Президента Грузии в Казахстан сопровождают глава администрации Георгий Абашишвили, заместитель главы МИД Давид Залкалиани, секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили, глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе, который ранее был послом Грузии в Казахстан, и первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили.



Грузия и Казахстан в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. На сегодняшний день послом Грузии в Казахстан является Зураб Абашидзе. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан вкладывает инвестиции в сферы энергетики и туризма в Грузии.















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