Коррупция как российский организующий принцип

13.06.2017 15:25 Коррупция в царстве Владимира Путина неискоренима: лишь в отдельных случаях факт дачи или получения взятки становится достоянием общественности - как в случае с экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым, пишет Tageszeitung.



"Коррупция в России - это нечто большее, чем временное зло, - утверждает обозреватель Клаус-Хельге Донат. - Это принцип организации, который задает тон во многих сферах российской действительности. Согласно недавним исследованиям Transparency International, Москва занимает 131-е место из 176 возможных по индексу коррупции".



"Тот, кто хочет добраться до высших позиций в государственной иерархии, должен пройти тщательную проверку: если претендент "чист", то вряд ли ему стоит надеяться на "теплое местечко". Кремль предпочитает встраивать в полуфеодальную командную иерархию тех кандидатов, у которых рыльце уже в пушку: они более лояльны и на них можно оказывать давление. Это, - по мнению журналиста, - и объясняет, почему большинство попыток обуздать коррупцию терпят поражение".



И тем не менее, продолжает Донат, ФСБ (...) небезуспешно борется с коррупцией в высших эшелонах власти. Так, по подозрениям в коррупции за последние два года были задержаны губернаторы Сахалина, Перми и ряда других регионов. Большой шум в СМИ наделал арест министра экономики Алексея Улюкаева. Не только размер взятки, составивший около 2 млн долларов, и больше "соответствующий статусу мэра", вызывает сомнения, пишет автор: "Улюкаев всегда считался лояльным чиновником. Ему в вину вменили то, что он сначала хотел не допустить покупку "Башнефти" концерном "Роснефть", поскольку считал ее видимостью приватизации. Между тем глава "Роснефти" Игорь Сечин - близкий друг Владимира Путина и экс-генерал ФСБ". "Подобные инциденты являются сигналом, правильно трактовать который может лишь посвященный", - уверен Донат.



"Население страны давно свыклось с коррупцией, - продолжает автор. - В течение многих столетий они знают о существовании такой проблемы, как "кормление". Российские чиновники никогда не получали от государства хорошего жалования, но имели возможность обирать подданных, пополняя свои кошельки. Это, в свою очередь, обеспечивало руководству их лояльность. Коррупция хоть и неприятна населению, однако, по данным Transparency Studie, отнюдь не возглавляет список всех проблем россиян", - передает издание.



Не так давно резонанс вызвало разоблачительное видео Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого оппозиционером Алексеем Навальным. В нем рассказывалось о миллиардном состоянии премьер-министра России Дмитрия Медведева, которым управляют сомнительные фонды. "Это послужило импульсом к началу протестов, начавшихся в марте и продолжившихся в этот понедельник", - говорится в статье.



InoPressa.ru











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