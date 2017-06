Георгий Тумасян будет представлять интересы молодежи Грузии в ООН

13.06.2017 15:39 Георгий Тумасян назван победителем программы Министерства по делам молодежи и спорта "Представитель молодежи Грузии в ООН".



21 конкурсант прошел три отборочных этапа. На третьем этапе конкурсанты представили публичное выступление на тему "Challenges facing youth on national and international level - similarities and differences" (Вызовы перед молодежью на национальном и международном уровнях - схожести и различия). Победитель был выявлен путем суммирования полученных баллов.



Вышеуказанная программа считается одной из наиболее успешных инициатив ООН. Генеральная ассамблея впервые в 1981 году призвала страны ввести молодых делегатов в состав официальных делегаций. Данный призыв зафиксирован в нескольких резолюциях ООН.



Программа в Грузии была задействовано в 2012 году и полностью финансируется Министерством по делам молодежи и спорта.



Выбранный представитель проводит с молодежью консультации, проводит встречи по всей стране. Позже он направляется в головной офис ООН в Нью-Йорке, где в качестве полноценного члена делегации Грузии принимает участие в мероприятия и комитетских слушаниях Третьего комитета ГА, выступает на заседаниях этого комитета и участвует в разработке постановления о молодежи. Он также может принять участие в заседаниях комиссии социального развития экономического и социального совета.



В 2012-2016 годах представителями молодежи Грузии в ООН были Георгий Чехани, Торнике Зурабишвили, Лаша ШАкулашвили, Мариам Сихарулидзе, Татия Долидзе.















