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Георгий Тумасян будет представлять интересы молодежи Грузии в ООН


13.06.2017   15:39
Георгий Тумасян назван победителем программы Министерства по делам молодежи и спорта "Представитель молодежи Грузии в ООН".

21 конкурсант прошел три отборочных этапа. На третьем этапе конкурсанты представили публичное выступление на тему "Challenges facing youth on national and international level - similarities and differences" (Вызовы перед молодежью на национальном и международном уровнях - схожести и различия). Победитель был выявлен путем суммирования полученных баллов.

Вышеуказанная программа считается одной из наиболее успешных инициатив ООН. Генеральная ассамблея впервые в 1981 году призвала страны ввести молодых делегатов в состав официальных делегаций. Данный призыв зафиксирован в нескольких резолюциях ООН.

Программа в Грузии была задействовано в 2012 году и полностью финансируется Министерством по делам молодежи и спорта.

Выбранный представитель проводит с молодежью консультации, проводит встречи по всей стране. Позже он направляется в головной офис ООН в Нью-Йорке, где в качестве полноценного члена делегации Грузии принимает участие в мероприятия и комитетских слушаниях Третьего комитета ГА, выступает на заседаниях этого комитета и участвует в разработке постановления о молодежи. Он также может принять участие в заседаниях комиссии социального развития экономического и социального совета.

В 2012-2016 годах представителями молодежи Грузии в ООН были Георгий Чехани, Торнике Зурабишвили, Лаша ШАкулашвили, Мариам Сихарулидзе, Татия Долидзе.






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