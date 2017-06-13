В Грузии проведены очень мощные и радикальные реформы, и народ изменился - посол Казахстана

13.06.2017 18:18



"В 2003 году там были разруха, война, потеря территории, полное отсутствие государственности, война всех против всех. Просто приведу один факт: министр внутренних дел ездил в аэропорт встречать главного вора в законе с почетом. Воры в законе фактически руководили страной, и сейчас все это исчезло напрочь. Очень мощные и радикальные реформы были проведены в Грузии, и народ изменился. То есть народ на уровне коллективного инстинкта понял: либо они изменят свою страну, либо они реформируют ее, либо они новые ценностные ориентиры и цели обозначат для себя, либо страна погибнет. Вот, на мой взгляд, особенность этой страны. Она, несмотря на отсутствие нефти и газа, других природных ресурсов, очень активно развивается", - отметил посол.



Говоря о туристической привлекательности Грузии, особенно для граждан Казахстан, чье число с каждым годом увеличивается, Ермухамет Ертысбаев подчеркнул климатические условия Грузии, историю и древность, приемлемые для отдыха цен.



"Секрет следующий: во-первых, изумительный климат круглый год, то есть климат просто потрясающий для проживания, для туризма и так далее; во-вторых, конечно, Грузия - древнейшая цивилизация. Колхида была известна древним грекам, римлянам. Вообще, вы знаете, что в Грузии в восьмом тысячелетии до нашей эры первое вино было изобретено и первая пшеница, то самое золотое руно, которое искали древние греки. Они искали секрет выращивания пшеницы, хлеба. То есть это древнейшая цивилизация, там есть что посмотреть. Страна маленькая, компактная, красивая, великолепная сфера обслуживания. Все дешевле в раза два или три, чем в Казахстане, причем все высочайшего качества. Если, например, вы закажете шашлык - это значит, теленка зарезали утром, у них нет понятия мороженого мяса, понимаете? Поскольку идет борьба за туристов, за клиентов у них очень мощная конкуренция. И где бы вы ни были, все высокого качества - великолепные грузинские вина, минеральные воды, Черное море, горы, великолепные Гудаури и Бакуриани - знаменитые горнолыжные курорты, и очень много исторических памятников с III-IV веков, которые стоят, есть даже памятники до нашей эры - римские построения и так далее. Иными словами, страна уникальная для туризма" - отметил посол Казахстана.



Он также отметил тот факт, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Россией, "больше всего туристов едут именно из России, и к ним очень хорошо относятся". По его словам. русским языком в Грузии владеют свободно все, кроме молодежи, "потому что молодежь сейчас ориентируется на Евросоюз и Америку".



Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Грузии Ермухамет Ертысбаев в интервью Tengrinews.kz рассказал о кардинальных переменах, произошедших в сознании граждан Грузии. По его словам, особенность Грузии заключается в том, что за последние 12-15 лет в этой стране произошли грандиозные изменения именно в общественном сознании, совсем другой народ стал."В 2003 году там были разруха, война, потеря территории, полное отсутствие государственности, война всех против всех. Просто приведу один факт: министр внутренних дел ездил в аэропорт встречать главного вора в законе с почетом. Воры в законе фактически руководили страной, и сейчас все это исчезло напрочь. Очень мощные и радикальные реформы были проведены в Грузии, и народ изменился. То есть народ на уровне коллективного инстинкта понял: либо они изменят свою страну, либо они реформируют ее, либо они новые ценностные ориентиры и цели обозначат для себя, либо страна погибнет. Вот, на мой взгляд, особенность этой страны. Она, несмотря на отсутствие нефти и газа, других природных ресурсов, очень активно развивается", - отметил посол.Говоря о туристической привлекательности Грузии, особенно для граждан Казахстан, чье число с каждым годом увеличивается, Ермухамет Ертысбаев подчеркнул климатические условия Грузии, историю и древность, приемлемые для отдыха цен."Секрет следующий: во-первых, изумительный климат круглый год, то есть климат просто потрясающий для проживания, для туризма и так далее; во-вторых, конечно, Грузия - древнейшая цивилизация. Колхида была известна древним грекам, римлянам. Вообще, вы знаете, что в Грузии в восьмом тысячелетии до нашей эры первое вино было изобретено и первая пшеница, то самое золотое руно, которое искали древние греки. Они искали секрет выращивания пшеницы, хлеба. То есть это древнейшая цивилизация, там есть что посмотреть. Страна маленькая, компактная, красивая, великолепная сфера обслуживания. Все дешевле в раза два или три, чем в Казахстане, причем все высочайшего качества. Если, например, вы закажете шашлык - это значит, теленка зарезали утром, у них нет понятия мороженого мяса, понимаете? Поскольку идет борьба за туристов, за клиентов у них очень мощная конкуренция. И где бы вы ни были, все высокого качества - великолепные грузинские вина, минеральные воды, Черное море, горы, великолепные Гудаури и Бакуриани - знаменитые горнолыжные курорты, и очень много исторических памятников с III-IV веков, которые стоят, есть даже памятники до нашей эры - римские построения и так далее. Иными словами, страна уникальная для туризма" - отметил посол Казахстана.Он также отметил тот факт, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Россией, "больше всего туристов едут именно из России, и к ним очень хорошо относятся". По его словам. русским языком в Грузии владеют свободно все, кроме молодежи, "потому что молодежь сейчас ориентируется на Евросоюз и Америку".











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