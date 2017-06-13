Глава агентства по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии покинул должность

13.06.2017 19:23 Подал в отставку директор агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Звиад Кацашвили покинул занимаемую должность. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в прес-службе МВД Грузии.



Информация об увольнении Кацашвили распространилась накануне, однако официально было подтверждено сегодня.



«Я могу сказать, что Кацашвили больше не находится на должности директора агентства по управлению чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел Грузии», — сказали в пресс-службе.



В пресс-службе пока не сообщают, кто займет вакантное место главы агентства по чрезвычайным ситуациям. Также не ясно, где продолжит свою дальнейшую карьеру первый спасатель страны.



Кацашвили занимал пост директора агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии с 2012 года. Сначала это ведомство было департаментом, однако в 2015 году оно приобрело статус юридического лица публичного права и стало агентством по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.



Это не первая кадровая перстановка в МВД Грузии за последнее время. На прошлой неделе глава МВД Георгий Мгебришвили уволил своего первого заместителя Бесика Амиранашвили. До этого, в конце мая, Мгебришвили уволил директора департамента патрульной полиции Гогу Размадзе и на его место назначил Александра Хвадагиани, который до этого руководил департаментом полиции региона Квемо Картли. Еще раньше ушел со своего поста глава управления департамента патрульной полиции Аджарии Каха Бухрадзе.















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