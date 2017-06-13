Фади Асли: Упразднить Акт Свободы от правительства потребовал Всемирный банк

13.06.2017 19:26 Председатель национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли заявил в интервью изданию "Табула", что по имеющейся у него информации, Всемирный банк обратился к правительству с рекомендацией упразднить Акт Свободы. По его же словам, по оценке Всемирного банка Акт Свободы препятствует началу пенсионной реформы, из-за чего он обращается к правительству с рекомендацией отменить эту статью.



Сегодня крупнейшие бизнес ассоциации страны призвали правительство сохранить без изменения статью 94 Конституции.



"К сожалению, как нам известно, Всемирный банк потребовал от правительства упразднить эту статью, чтобы правительство могло без препятствий задействовать ту пенсионную реформу, над которой работает вместе с Всемирным банком. По их мнению, существование этой записи является барьером для осуществления реформы, и после ее отмены у них появится возможность начать реформу.



Если правительство изберет этот путь, это очень плохо повлияет на экономическое развитие страны. Мы считаем, что начать пенсионную реформу можно и без отмены Акта Свободы.



Следует также учитывать то обстоятельство, что Грузия теряет инвестиционную привлекательность. Мы видели, что коррумпированный суд нанес убытки ряду международных инвесторов. Если на фоне этого мы отменим Акт Свободы, это вызовет то, что инвесторы покинут Грузию"- говорит Фади Асли.



Правительство Грузии планирует начать в стране накопительную пенсионную реформу. Согласно проекту, после включения в пенсионную систему граждане должны осуществлять регулярные пенсионные взносы, что воспринимается как введение нового общегосударственного налога в стране, а это требует референдума согласно статье 94 Конституции.



Для перепроверки данной информации "Табула" обратилась к Всемирному банку, и сообщит читателям, как только получит ответ.



Что такое Акт Свободы, и какое право он дает населению:



В 2010 году в статье 94 Конституции Грузии появилась запись, что для введения нового государственного налога, или увеличения ставки уже существующих налогов (кроме акциза) необходимо провести референдум. Для того чтобы более детально прописать этот процесс, был создан органический закон об экономической свободе. Эта законодательная норма является гарантией, что без согласия населения правительство не увеличит налоги в стране. Данная запись вступила в силу в 2013 году, сразу же, как только Георгий Маргвелашвили принес присягу. С этого момента Конституция присвоила населению новое право, которым оно может определить, поддержать или нет рост налогов.



Органический закон также обязывает правительство, чтобы бремя долга в отношении валового внутреннего продукта не превышало 60%. А также расходы правительства во внутреннем валовом продукте не были больше 30%. В то же время дефицит бюджета не должен быть больше 3%.



В случае если данная статья будет упразднена, создается опасность, что в стране увеличится показатель бюджетного дефицита, возрастет уровень налогов для бизнеса и населения, что может повлечь снижение экономического роста.

















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