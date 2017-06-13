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Грузия и Литва активизируют межпарламентские связи


13.06.2017   19:31
Вопросы развития двусторонних отношений и активизации межпарламентского сотрудничества обсуждались на встрече председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. По информации пресс-службы парламента Грузии, встреча прошла 13 июня в рамках визита главы МИД Литвы в Тбилиси.

Ираклий Кобахидзе заявил, что правительства и парламенты обеих стран должны позаботиться о еще большем углублении сотрудничества. Он также отметил, что для Грузии очень важна поддержка Литвы как в процессе осуществления реформ, так и на пути интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
Спикер грузинского парламента выразил Линасу Линкявичусу благодарность за план поддержки Грузии на период 2017—2020 годов, разработанный комитетами по иностранным делам и по европейским делам Сейма Литвы.

«Этот документ еще раз подтверждает, что на пути осуществления реформ и евроатлантической интеграции Грузия не одинока», — констатировал Кобахидзе.

Говоря о внешнеполитических приоритетах Грузии, председатель парламента подчеркнул, что «возвращение в европейскую семью выражает волю грузинского народа, и страна твердыми шагами последовательно движется к намеченной цели».

12 июня Линас Линкявичус провел встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили.






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