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Грузинская делегация провела встречу с президентом Азербайджана


13.06.2017   20:13
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахариа.

Глава государства подчеркнул успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Грузией, активное сотрудничество во всех сферах и взаимную поддержку стран.

Коснувшись связей в экономической сфере, Президент Ильхам Алиев отметил достижение хороших результатов в этом направлении. Затронув инвестиционную деятельность Азербайджана в Грузии и деятельность азербайджанских компаний в Грузии, глава государства подчеркнул важность определения путей для роста товарооборота между странами.

Президент Ильхам Алиев отметил необходимость рассмотрения возможностей по расширению связей в неэнергетической, торговой и других сферах. Глава государства подчеркнул успешную реализацию странами глобальных проектов в транспортной, энергетической сферах, сказал, что Азербайджан и Грузия совместно с другими партнерами демонстрируют очень рациональный подход к реализации этих проектов.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахариа сказал, что для него большая часть встречаться с Президентом Ильхамом Алиевым. Он выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с недавней кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева.

Отметив успешное развитие сотрудничества в экономической сфере, грузинский министр оценил рост товарооборота за четыре месяца этого года между странами на 49 процентов как очень хороший показатель.

На встрече был проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сферах торговли, инвестирования, транспорта, туризма, сельского хозяйства.






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