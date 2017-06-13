Грузинская делегация провела встречу с президентом Азербайджана

13.06.2017 20:13 Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахариа.



Глава государства подчеркнул успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Грузией, активное сотрудничество во всех сферах и взаимную поддержку стран.



Коснувшись связей в экономической сфере, Президент Ильхам Алиев отметил достижение хороших результатов в этом направлении. Затронув инвестиционную деятельность Азербайджана в Грузии и деятельность азербайджанских компаний в Грузии, глава государства подчеркнул важность определения путей для роста товарооборота между странами.



Президент Ильхам Алиев отметил необходимость рассмотрения возможностей по расширению связей в неэнергетической, торговой и других сферах. Глава государства подчеркнул успешную реализацию странами глобальных проектов в транспортной, энергетической сферах, сказал, что Азербайджан и Грузия совместно с другими партнерами демонстрируют очень рациональный подход к реализации этих проектов.



Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахариа сказал, что для него большая часть встречаться с Президентом Ильхамом Алиевым. Он выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с недавней кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева.



Отметив успешное развитие сотрудничества в экономической сфере, грузинский министр оценил рост товарооборота за четыре месяца этого года между странами на 49 процентов как очень хороший показатель.



На встрече был проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сферах торговли, инвестирования, транспорта, туризма, сельского хозяйства.















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