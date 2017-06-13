Грузия прилагает максимум усилий для давления на Москву - Джанелидзе

13.06.2017 20:28 Когда было нужно дать широкомасштабный ответ России, этого не произошло и международное сообщество не смогло быть мобилизовано, - так ответил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на обвинения оппозиции в ходе комитетских слушаний. По словам представителей оппозиции, власти не дают резкого ответа на российскую агрессию.



По словам министра, власти страны делают максимум, чтобы тема Грузии была поднята в международных форматах.



«Я должен сказать, что когда нужно было дать широкомасштабный ответ России, этого не произошло и международное сообщество не смогло быть мобилизовано. То, что мы делаем сегодня - это поэтапно повышаем включенность международного сообщества в этот процесс. Все те решения, контакты, резолюции, визиты, наши отношения с партнерами связаны с тем, что бы позиция партнеров и международного сообщества была консолидирована...



Мы видим, что политика России основана на агрессии и силе, и это видно не только по отношению к Грузии, но и в отношении многих других стран. При этих вызовах мы прилагаем максимальные усилия, чтобы наша тема была поднята, и делаем это с конкретными результатами во всех форматах, где это должно произойти. Мы делаем максимум, чтобы возросло давление на Российскую Федерацию и ее агрессию. Наша цель в том, чтобы произошла деоккупация, вернулись беженцы, и стало возможным политическое урегулирование этого конфликта», - заявил Джанелидзе.















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