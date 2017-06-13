Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия прилагает максимум усилий для давления на Москву - Джанелидзе


13.06.2017   20:28
Когда было нужно дать широкомасштабный ответ России, этого не произошло и международное сообщество не смогло быть мобилизовано, - так ответил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на обвинения оппозиции в ходе комитетских слушаний. По словам представителей оппозиции, власти не дают резкого ответа на российскую агрессию.

По словам министра, власти страны делают максимум, чтобы тема Грузии была поднята в международных форматах.

«Я должен сказать, что когда нужно было дать широкомасштабный ответ России, этого не произошло и международное сообщество не смогло быть мобилизовано. То, что мы делаем сегодня - это поэтапно повышаем включенность международного сообщества в этот процесс. Все те решения, контакты, резолюции, визиты, наши отношения с партнерами связаны с тем, что бы позиция партнеров и международного сообщества была консолидирована...

Мы видим, что политика России основана на агрессии и силе, и это видно не только по отношению к Грузии, но и в отношении многих других стран. При этих вызовах мы прилагаем максимальные усилия, чтобы наша тема была поднята, и делаем это с конкретными результатами во всех форматах, где это должно произойти. Мы делаем максимум, чтобы возросло давление на Российскую Федерацию и ее агрессию. Наша цель в том, чтобы произошла деоккупация, вернулись беженцы, и стало возможным политическое урегулирование этого конфликта», - заявил Джанелидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Абхазии отмечается резкий спад турпотока
амминистра сельского хозяйства заявляет о дефиците специалистов в отрасли
Ежегодно растет экспорт натуральных соков из Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прекращение расследования инцидента в Хурча «негативно повлияет» на безопасность на месте - ЕС
Бывший командир «Лесных братьев» стал членом правления Общественного зала «Абхазия»
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СК возбудил дело об обстреле скорой помощи в Ингушетии
В Дагестане депутата ударили ножом в здании земельного комитета
В Дагестане грузовик с танком перевернулся
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна