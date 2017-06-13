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Грузия прилагает максимум усилий для давления на Москву - Джанелидзе
13.06.2017 20:28
Когда было нужно дать широкомасштабный ответ России, этого не произошло и международное сообщество не смогло быть мобилизовано, - так ответил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на обвинения оппозиции в ходе комитетских слушаний. По словам представителей оппозиции, власти не дают резкого ответа на российскую агрессию.
По словам министра, власти страны делают максимум, чтобы тема Грузии была поднята в международных форматах.
«Я должен сказать, что когда нужно было дать широкомасштабный ответ России, этого не произошло и международное сообщество не смогло быть мобилизовано. То, что мы делаем сегодня - это поэтапно повышаем включенность международного сообщества в этот процесс. Все те решения, контакты, резолюции, визиты, наши отношения с партнерами связаны с тем, что бы позиция партнеров и международного сообщества была консолидирована...
Мы видим, что политика России основана на агрессии и силе, и это видно не только по отношению к Грузии, но и в отношении многих других стран. При этих вызовах мы прилагаем максимальные усилия, чтобы наша тема была поднята, и делаем это с конкретными результатами во всех форматах, где это должно произойти. Мы делаем максимум, чтобы возросло давление на Российскую Федерацию и ее агрессию. Наша цель в том, чтобы произошла деоккупация, вернулись беженцы, и стало возможным политическое урегулирование этого конфликта», - заявил Джанелидзе.
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