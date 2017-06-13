Мадлен Олбрайт: Американцы должны понимать, что Грузия важна

13.06.2017 20:51 Американцы должны понимать, что Грузия важна, - об этом в комментарии «IPN» заявила бывший госсекретарь США, председатель Национального демократического института (NDI) Мадлен Олбрайт.





Кроме того, как заявила находящаяся с визитом в Тбилиси Олбрайт, она надеется, что и грузины понимают, насколько важны отношения с Америкой.





«У нас хорошие отношения. Думаю, это значимые отношения. Американцы должны понимать, что Грузия важна. Надеюсь, что и грузины понимают, насколько важны эти отношения. Что касается политики новой администрации, должна отметить, что тот законодательный акт, которым поддерживается Грузия, поступил из конгресса. Конгресс выделил деньги. У Грузии много сторонников в конгрессе и я их в этом поддерживаю. На фоне угрозы России грузины должны иметь понимание своих национальных интересов и важности Грузии для своего народа», - заявил Мадлен Олбрайт.















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