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Мадлен Олбрайт: Американцы должны понимать, что Грузия важна
13.06.2017 20:51
Американцы должны понимать, что Грузия важна, - об этом в комментарии «IPN» заявила бывший госсекретарь США, председатель Национального демократического института (NDI) Мадлен Олбрайт.
Кроме того, как заявила находящаяся с визитом в Тбилиси Олбрайт, она надеется, что и грузины понимают, насколько важны отношения с Америкой.
«У нас хорошие отношения. Думаю, это значимые отношения. Американцы должны понимать, что Грузия важна. Надеюсь, что и грузины понимают, насколько важны эти отношения. Что касается политики новой администрации, должна отметить, что тот законодательный акт, которым поддерживается Грузия, поступил из конгресса. Конгресс выделил деньги. У Грузии много сторонников в конгрессе и я их в этом поддерживаю. На фоне угрозы России грузины должны иметь понимание своих национальных интересов и важности Грузии для своего народа», - заявил Мадлен Олбрайт.
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