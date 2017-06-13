|
Кандидатом в мэры Тбилиси от «Национального движения» будет Заал Удумашвили
13.06.2017 21:21
Кандидатом в мэры Тбилиси от «Национального движения» будет Заал Удумашвили, а кандидатом на пост председателя столичного муниципального собрания (сакребуло) – Ника Мелия.
Как сообщают в партии в личной беседе, связанные с этим решения были окончательно согласованы сегодня.
Ника Мелия будет также первым номером в списке «Национального движения»
По имеющимся данным, Удумашвили и Мелия будут представлены на будущей неделе.
Напомним, что Заал Удумашвили является заместителем генерального директора телекомпании "Рустави 2". Его кандидатура была согласована на встрече с Михеилом Саакашвили в Киеве. Что же касается Ники Мелия, он являлся кандидатом партии в мэры Тбилиси на предыдущих выборах.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна