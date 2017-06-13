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Кандидатом в мэры Тбилиси от «Национального движения» будет Заал Удумашвили


13.06.2017   21:21
Кандидатом в мэры Тбилиси от «Национального движения» будет Заал Удумашвили, а кандидатом на пост председателя столичного муниципального собрания (сакребуло) – Ника Мелия.

Как сообщают в партии в личной беседе, связанные с этим решения были окончательно согласованы сегодня.

Ника Мелия будет также первым номером в списке «Национального движения»

По имеющимся данным, Удумашвили и Мелия будут представлены на будущей неделе.

Напомним, что Заал Удумашвили является заместителем генерального директора телекомпании "Рустави 2". Его кандидатура была согласована на встрече с Михеилом Саакашвили в Киеве. Что же касается Ники Мелия, он являлся кандидатом партии в мэры Тбилиси на предыдущих выборах.






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