Кандидатом в мэры Тбилиси от «Национального движения» будет Заал Удумашвили

13.06.2017 21:21 Кандидатом в мэры Тбилиси от «Национального движения» будет Заал Удумашвили, а кандидатом на пост председателя столичного муниципального собрания (сакребуло) – Ника Мелия.



Как сообщают в партии в личной беседе, связанные с этим решения были окончательно согласованы сегодня.



Ника Мелия будет также первым номером в списке «Национального движения»



По имеющимся данным, Удумашвили и Мелия будут представлены на будущей неделе.



Напомним, что Заал Удумашвили является заместителем генерального директора телекомпании "Рустави 2". Его кандидатура была согласована на встрече с Михеилом Саакашвили в Киеве. Что же касается Ники Мелия, он являлся кандидатом партии в мэры Тбилиси на предыдущих выборах.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

