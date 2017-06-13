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Грузия завершила подготовительные работы с Россией над соглашением по ВТО


13.06.2017   22:28
Специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с россией Зураб Абашидзе заявил 13 июня, что Грузия завершила подготовительные работы по Соглашению между Тбилиси и Москвой об основных принципах таможенного механизма и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года.

«Мы добросовестно выполнили подготовительные работы. Теперь очередь за Россией. Если что-то может препятствовать этому делу, это то, что российская сторона должна завершить переговоры с швейцарской компанией», - заявил Civil.ge Зураб Абашидзе, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина.

«Призываю российскую сторону завершить работу над контрактом, который должен быть подписан с компанией», - заявил Абашидзе, который имел в виду расположенную в Женеве компанию SGS. Именно эта компания должна заняться мониторингом.

Зураб Абашидзе, который с 2012 года проводит переговоры с Григорием Карасиным в в формате прямого диалога, добавил, что очередная встреча двух дипломатов пройдет, предположительно, в начале июля.

Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе также сделал комментарий по данному вопросу и обвинил Российскую Федерацию в «политизации» вопроса.

«Печально, что Российская Федерация пока еще не завершила работу над контрактом, который должен быть оформлен со швейцарской компанией SGS», - заявил Джанелидзе на совместном заседании комитетов Парламента Грузии по внешним отношениям и по европейской интеграции.

«Грузия уже давно завершила работу над контрактом с SGS и со швейцарским посредником мы предпринимаем окончательные шаги посредством новых переговоров», - заявил он.

«Надеемся, что Россия призовет саму себя и завершит работу над этим контрактом уже в июне месяце и этот контракт, и это соглашение будут задействованы без всякой политизации и в рамках полного соответствия с соглашением, к чему грузинская сторона готова», - добавил он.

Грузия только после того согласилась на вступление России в ВТО, как Тбилиси и Москва в ноябре 2011 года при посредничестве Швейцарии подписали соглашение, которое предусматривает создание комплексной, современной системы наблюдения за передвижением грузов через сепаратистскую Абхазию и Южную Осетию.

Соглашение предусматривает наем «нейтральной частной компании» для установления мониторинга на перемещение грузов через три «торговых коридора». Два коридора расположены в сепаратистских регионах, а третий – на КПП Казбеги-Верхний Ларс.

По условиям соглашения, представители компании будут размещены в начале и конце коридора таким образом, что они не будут размещаться непосредственно в сепаратистских регионах.

Civil Georgia





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