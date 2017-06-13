Грузия планирует расширить отношения с Казахстаном

13.06.2017 22:42 Глава государства Нурсултан Назарбаев обсудил с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили вопросы взаимной торговли, а также поднял проблемные вопросы Батумского терминала и порта, которыми владеют казахстанские компании, передает Tengrinews.kz.



"Есть сейчас возможность сделать так же, как и Казахстан, Грузию транзитным государством в связи с развитием Шелкового пути "Один пояс, один путь". Через Казахстан и через Грузию выход в Европу, выход на Черное море - очень важно. И транспортные коридоры по газу и нефти, которые проходят через Кавказ, через Грузию, очень важны. В связи с этим мы говорили о важности для Казахстана Батумского терминала и Батумского порта, которыми владеют казахстанские компании, обсудили вопросы, чтобы проблемы, которые есть, решить. Если мы по тарифам между министерствами договоримся, этот путь может стать самым выгодным как для Китая, Казахстана, так и для Грузии, поднимет транзитные возможности нашей страны", - сказал Нурсултан Назарбаев на совместном заявлении глав государств.



Президент Казахстана отметил активную взаимную торговлю между двумя странами, в частности, экспорт винной продукции, овощей и фруктов, который, по словам Назарбаева, особенно необходим западному Казахстану.



"Культурные, гуманитарные отношения между нашими странами всегда были на высоком уровне, их надо продолжать. Мы говорили, что мы могли бы обменяться студентами в наших университетах, чтобы наша молодежь продолжала традиции поколений и развивала наши отношения", - заключил Президент.



Георгий Маргвелашвили сообщил, что Грузия планирует расширить отношения с Казахстаном в области энергоносителей и транзитной продукции.



"С Президентом Казахстана мы беседовали как о перспективах и углублении двусторонних отношений, так и о глобальных и региональных вопросах стабильности. С Казахстаном у нас традиционно интенсивные отношения, и мы имеем хорошие возможности их расширить. Мы также беседовали о тех трудностях, которые имеет Грузия в регионе, я хочу поблагодарить Президента за его стойкую поддержку Грузии в деле суверенитета и территориального единства страны", - отметил грузинский лидер.



Маргвелашвили пригласил Назарбаева в Грузию. По его словам, это будет еще один важный шаг для сближения экономик, туризма, культур двух стран. Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев в ходе двусторонней встречи заявил, что Казахстан - один из основных инвесторов в экономику Грузии.



"Я не вижу никаких препятствий, чтобы и дальше улучшать наши отношения. Ваш приезд очень важен в этом плане", - отметил Глава государства.















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