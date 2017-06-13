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Изменения в Конституцию Грузии обсудили с британским генералом


13.06.2017   23:34
Вопрос изменений в Конституцию Грузии и разработанный государственной конституционной комиссией законопроект стал одной из главных тем встречи председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и советником правительства Великобритании по вопросам безопасности и управления кризисами генералом Гарри Джонсоном.

По информации пресс-службы парламента Грузии, встреча прошла 13 июня в Тбилиси, и на ней обсуждались те разделы и главы конституционного законопроекта, которые касались сфер обороны и безопасности.

Гарри Джонсон позитивно оценил изменения и отметил, что новая редакция полностью исправляет те недочеты, которые имеются в действующей Конституции Грузии.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Грузией и Великобританией и была подчеркнута необходимость более интенсивного сотрудничества в сфере безопасности и управления кризисами.

Как известно, вокруг разработанного в Грузии конституционного законопроекта ведутся споры между правящей партией, с одной стороны, и оппозицией, администрацией президента и неправительственным сектором, с другой стороны. Разногласия вызывает новая система выборов парламента и распределения тех мандатов, которые на выборах были отданы не прошедшим в парламент партиям. Оппоненты протестуют против нового порядка выборов президента, ограничения его полномочий, упразднения Совета национальной безопасности как органа при президенте Грузии и ряда других положений конституционного законопроекта.

Представители правящей партии и председатель парламента Грузии обещают, что обязательно учтут рекомендации международных партнеров, в том числе экспертов Венецианской комиссии. На этот раз, судя по информации об итогах сегодняшней встречи, авторы конституционного законопроекта заручились одобрением и поддержкой со стороны британского генерала.

"Новости-Грузия"





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