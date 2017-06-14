Премьер осмотрит новооткрывшуюся в Мцхета клинику

14.06.2017 11:03 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня в 11:00 посетит медицинский центр имени «Святого царя Мириана и царицы Наны» во Мцхета и осмотрит новооткрывшуюся клинику.



По данным пресс-службы администрации правительства, многопрофильная клиника, рассчитанная на 100 коек, открылась при поддержке государства в рамках программы всеобщего здравоохранения. Новое медицинское учреждение рассчитано как краевая больница региона Мцхета-Мтианети. Медцентр включен в программу всеобщего здравоохранения.



В 11:40 премьер-министр Грузии примет участие в церемонии открытия Мцхетского центра культуры. В новом Доме культуры есть рассчитанный на 450 мест, соответствующий современным стандартам и профессионально оборудованный концертный зал.















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