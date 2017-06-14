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В Молдове могут запретить трансляцию программ российских телеканалов
14.06.2017 11:56
Парламентарии Молдовы рассмотрят законодательную инициативу правящей Демократической партии об ограничении вещания в стране российских телеканалов. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду, передает НТВ.
По словам Канду, представленный законопроект предполагает запретить трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ из стран, которые не ратифицировали европейскую Конвенцию о трансграничном телевидении.
Парламентарий подчеркнул, что в число таких стран входит и Россия. «Это касается всех российских телеканалов» и "абсолютно необходимо для обеспечения информационной безопасности Молдовы", — добавил Канду.
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