Саакашвили: Чатаева и других российских агентов выпустил Иванишвили с подачи Москвы

14.06.2017 12:27



Михеил Саакашвили еще раз отзывается в социальной сети на признание чеченского бойца Магомеда Ибрагимова:



"Сколько раз будет ясно, что я был прав? Если бы тогда я не приказал принять решающие меры, мы бы получили новое российское вторжение, они бы пошли "по горячим следам" за "перешедшими из Грузии в Россию террористами", и более того, даже Запад не стал бы протестовать против этого.



Любопытно и то, что после этого с Ахмедом Чатаевым связан теракт в аэропорте Стамбула, который в тогдашней напряженной российско-турецкой обстановке легко объясняет участие российских спецслужб в теракте. Я не сомневаюсь, что Иванишвили выпустил Чатаева вместе с другими российскими агентами как раз таки с подачи Москвы"- пишет Михеил Саакашвили.



Как



Грузинские пограничники окружили группу, но те отказались сдаться. М. Ибаргимов и Ахмед Чатаев были ранены, когда решили вести переговоры с грузинскими властями и боевиками. Чатаева грузинам удалось задержать. Магомеду И. удалось скрыться с места событий.







Бывший президент Грузии прокомментировал скандальное признание чеченского боевика по делу инцидента в грузинском Лапанкури. Несколько дней назад Саакашвили заявил, что действия грузинских военных и спецслужб были направлены на то, чтобы пресечь российскую провокацию в Грузии, которая могла закончиться военной агрессией.Михеил Саакашвили еще раз отзывается в социальной сети на признание чеченского бойца Магомеда Ибрагимова:"Сколько раз будет ясно, что я был прав? Если бы тогда я не приказал принять решающие меры, мы бы получили новое российское вторжение, они бы пошли "по горячим следам" за "перешедшими из Грузии в Россию террористами", и более того, даже Запад не стал бы протестовать против этого.Любопытно и то, что после этого с Ахмедом Чатаевым связан теракт в аэропорте Стамбула, который в тогдашней напряженной российско-турецкой обстановке легко объясняет участие российских спецслужб в теракте. Я не сомневаюсь, что Иванишвили выпустил Чатаева вместе с другими российскими агентами как раз таки с подачи Москвы"- пишет Михеил Саакашвили.Как заявил Ибрагимов на суде в Вене , вся операция была спланирована им совместно с Исламом Кадыровым (родственником главы Чечни), который ждал перехода группы, чтобы встретить их на российской стороне границы. С его слов на суде в Вене, прокол всей операции был также его виной: он отправил СМС-сообщение, которое перехватили грузинские и американские спецслужбы, что и позволило перекрыть группе дорогу на пути к российской границе.Грузинские пограничники окружили группу, но те отказались сдаться. М. Ибаргимов и Ахмед Чатаев были ранены, когда решили вести переговоры с грузинскими властями и боевиками. Чатаева грузинам удалось задержать. Магомеду И. удалось скрыться с места событий.











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