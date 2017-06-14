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Принятие новой конституции лишает выборы смысла - Бурджанадзе


14.06.2017   12:46
Проект новой конституции Грузии гарантирует победу на парламентских выборах правящей партии и лишает выборы смысла, заявила в среду экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Демократическое движение" в среду распространило обращение Н.Бурджанадзе к представителям властей, в котором она заявила, что новая конституция Грузии, принятие которой намечено на осень, "гарантирует победу правящей партии "Грузинская мечта" на любых выборах".

"Вы доведете страну до революции. К сожалению, это обязательно произойдет, правда, с учетом миллиардов Бидзины Иванишвили (миллиардер, бывший премьер-министр Грузии - ИФ) процесс, наверное, растянется, но когда народ поймет, что выборы теряют всякий смысл и через них уже невозможно избавиться от бездарных, недееспособных властей, люди начнут искать другие пути, а это будет уже полная катастрофа для нашей страны", - говорится в обращении Н.Бурджанадзе.

Лидер "Демократического движения" отметила, что действующие власти страны, намереваясь принять новую конституцию, "творят гораздо больший правовой беспредел", чем при правлении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Согласно проекту новой конституции Грузии, выборы в парламент будут проходить по партийным спискам, однако запрещается создание предвыборных блоков политическими партиями.

По оценке грузинских экспертов, при высоком пятипроцентном проходном барьере в парламент могут войти две-три партии. Голоса избирателей, которые голосовали за остальные партии, будут нераспределенными и их получит победившая на выборах партия.

На прошедших в 2016 году парламентских выборах таких нераспределенных голосов избирателей, проголосовавших за непрошедшие в парламент партии, было 18% от общего числа принявших участие в выборах.

Эксперты и лидеры всех оппозиционных партий Грузии считают такую систему выборов несправедливой, обеспечивающей правящей партии создание парламентского и даже конституционного большинства.






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