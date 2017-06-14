Бокерия: Упразднение Акта Свободы отягчит экономическое положение

14.06.2017 13:12 Крупнейшие бизнес ассоциации Грузии заявили на специальном брифинге, что правительство, возможно, изымет из Конституции статью 94, то есть "Акт экономической свободы". По мнению бизнеса, от этого Грузия теряет инвестиционную привлекательность, что приведет к замедлению экономического роста.



Партия "Европейская Грузия" согласна с позицией бизнеса. По словам Гиги Бокерия, такое изменение еще больше отягчит жизнь каждого гражданина страны.



"Наше правительство повысило налог на бензин, чем ударило по всем гражданам. Очевидно, сейчас хочет увеличить основные налоги. Именно поэтому отменяют это ограничение, которое запрещает без спроса населения изымать больше денег из наших карманов. Этим они еще больше отягчат положение наших граждан, а потом растратят эти деньги на своих родственников, друзей, или на вредоносные программы, которые у них в избытке. Кто-нибудь из команды Иванишвили должен ответить нам хотя бы одним предложением, почему они против того, чтобы спросить у народа, когда ставят вопрос роста налогов"- говорит Гига Бокерия.



Несколько дней назад председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что состоится обсуждение в связи с изменением или полным упразднением данной статьи Конституции. Следует отметить, что отмену Акта Свободы одобряет также президент Георгий Маргвелашвили.



Что такое акт Свободы, и какое право он дает населению:



В 2010 году в статье 94 Конституции Грузии появилась запись, что для введения нового государственного налога, или увеличения ставки уже существующих налогов (кроме акциза) необходимо провести референдум. Для того чтобы более детально прописать этот процесс, был создан органический закон об экономической свободе. Эта законодательная норма является гарантией, что правительство не увеличит налоги в стране без согласия населения. Данная запись вступила в силу в 2013 году, сразу же, как только Георгий Маргвелашвили принес присягу. С этого момента Конституция присвоила населению новое право, которым оно может определить, поддержать или нет рост налогов.



Органический закон также обязывает правительство, чтобы бремя долга в отношении валового внутреннего продукта не превышало 60%. А также расходы правительства во внутреннем валовом продукте не были больше 30%. В то же время дефицит бюджета не должен быть больше 3%.



В случае если данная статья будет упразднена, создается опасность, что в стране увеличится показатель бюджетного дефицита, возрастет уровень налогов для бизнеса и населения, что может повлечь снижение экономического роста.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

