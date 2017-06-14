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Безвизовым сообщением с ЕС воспользовались более 20 тыс человек - Долидзе
14.06.2017 13:39
В рамках безвизового режима границу Шенгенской зоны из Грузии пересекли более 20 тысяч человек. Об этом заявил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.
По его словам, не смогли пересечь границу лишь единицам.
«Могу выразить лишь позитив, исходя из того, что до конца июня у нас не будет статистики о сообщении за три месяца.
Но по имеющимся сегодня статистическим данным, более 20 тысяч человек пересекли границу, не смогли этого сделать лишь единицы, которых вернули из-за технических неисправностей и незнания.
Наша кампания принесла очень хороший результат. Повышение осведомленности это важно», - отметил Долидзе.
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