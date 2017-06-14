Безвизовым сообщением с ЕС воспользовались более 20 тыс человек - Долидзе

14.06.2017 13:39 В рамках безвизового режима границу Шенгенской зоны из Грузии пересекли более 20 тысяч человек. Об этом заявил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.



По его словам, не смогли пересечь границу лишь единицам.



«Могу выразить лишь позитив, исходя из того, что до конца июня у нас не будет статистики о сообщении за три месяца.



Но по имеющимся сегодня статистическим данным, более 20 тысяч человек пересекли границу, не смогли этого сделать лишь единицы, которых вернули из-за технических неисправностей и незнания.



Наша кампания принесла очень хороший результат. Повышение осведомленности это важно», - отметил Долидзе.















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