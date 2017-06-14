Пост министра энергетики Грузии может занять Илья Элошвили

14.06.2017 14:34 В правящем большинстве предполагаемым преемником Кахи Каладзе на посту министра энергетики Грузии называют его заместителя Илью Элошвили, который в 2016 году, в избирательный период, до формирования нового правительства, уже занимал должность главы Минэнергетики.



Вместе с тем, в «Грузинской мечте» также говорят, что желание занять пост министра энергетики имеют еще один заместитель Кахи Каладзе - Мариам Валишвили, а также глава Корпорации нефти и газа Давид Твалабеишвили. Однако в правящей команде ожидают, что премьер-министр в итоге согласится с кандидатурой Элошвили.



Как известно, Каха Каладзе готовится к выборам в местное самоуправление. По неофициальной информации, он будет кандидатом на пост мэра Тбилиси от «Грузинской мечты».















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