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Мэрия Тбилиси обещает отремонтировать 1,5 миллиона квадратных метров дорог


14.06.2017   15:10
В 2017 году мэрия Тбилиси намерена заасфальтировать как минимум полтора миллиона квадратных метров дорог по всей столице. Об этом на заседание городского правительства заявил мэр Давид Нармания.

«Наша задача в этом году проложить минимум 1,5 миллиона квадратных метров дороги. Это в три раза больше, чем делали наши предшественники в прошлые годы», — сказал Нармания.

По словам градоначальника, на данном этапе ремонтные работы ведутся в разных районах по масштабу всей столицы.

«Служба благоустройства и районные администрации проводят работы практически во всех районах. Районные администрации работают на внутриквартальных дорогах, а служба благоустройства – для осуществления более масштабных проектов», — сказал Нармания.

Кроме того, Нармания рассказал о начале масштабного проекта ремонта дороги на улице Пекина. В рамках проекта будут обновлены подземные коммуникации и дорожная инфраструктура. Из-за начала ремонта с 16 июня меняется схема движения транспорта на нескольких улицах.

По словам Нармания, работы будут проходить в круглосуточном режиме, чтобы завершить ремонт к началу сентября.

«Понимаю, что подобный масштабный проект вызывает определенный дискомфорт во время передвижения. Однако это ничто по сравнению с тем благом, который получит город после осуществления проекта», — подчеркнул Нармания.

В мэрии Тбилиси отметили, что улицу Пекина не ремонтировали в течение 60 лет.

Во время ремонтных работ улица Пекина будет перекрыта лишь частично, чтобы максимально облегчить неудобства жителям столицы. Власти города и компания Black Sea Group планируют завершить работы на улице Пекина в сентябре.






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