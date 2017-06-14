Европарламент завтра проголосует по проекту резолюции по делу Афгана Мухтарлы

14.06.2017 16:55 В Европарламенте завтра состоится голосование по проекту резолюции Европарламента «Дело Мухтарлы и положение медиа в Азербайджане».



В проекте «Европарламент выражает серьезную обеспокоенность по поводу возможного похищения Афгана Мухтарлы в Грузии и его незаконной переправке в Азербайджан» и считает это «нарушением международного и гуманитарного права».



«Европарламент: призывает правительство Грузии обеспечить своевременное, прозрачное и эффективное расследование и ожидает, что все виновные будут привлечены к ответственности;



Считает важным, чтобы власти Грузии расследовать все подозрения относительно возможного участия структур государственных безопасности в похищении Афгана Мухтарлы. Невыполнение этого же станет нарушением соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией и европейских ценностей и принципов и нанесет ущерб репутации Грузии на международной арене.



Призывает правительство Азербайджана снять обвинение и незамедлительно освободить Афгана Мухтарлы.

Призывает власти Азербайджана пересмотреть вопросы всех тех задержаний, которые связаны с пользованием фундаментальными правами», - говорится в проекте резолюции Европарламента.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

