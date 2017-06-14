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Европарламент завтра проголосует по проекту резолюции по делу Афгана Мухтарлы


14.06.2017   16:55
В Европарламенте завтра состоится голосование по проекту резолюции Европарламента «Дело Мухтарлы и положение медиа в Азербайджане».

В проекте «Европарламент выражает серьезную обеспокоенность по поводу возможного похищения Афгана Мухтарлы в Грузии и его незаконной переправке в Азербайджан» и считает это «нарушением международного и гуманитарного права».

«Европарламент: призывает правительство Грузии обеспечить своевременное, прозрачное и эффективное расследование и ожидает, что все виновные будут привлечены к ответственности;

Считает важным, чтобы власти Грузии расследовать все подозрения относительно возможного участия структур государственных безопасности в похищении Афгана Мухтарлы. Невыполнение этого же станет нарушением соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией и европейских ценностей и принципов и нанесет ущерб репутации Грузии на международной арене.

Призывает правительство Азербайджана снять обвинение и незамедлительно освободить Афгана Мухтарлы.
Призывает власти Азербайджана пересмотреть вопросы всех тех задержаний, которые связаны с пользованием фундаментальными правами», - говорится в проекте резолюции Европарламента.






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