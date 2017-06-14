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Секретарь президента будет присутствовать на пленарном заседании Венецианской комиссии


14.06.2017   17:05
На пленарном заседании Венецианской комиссии будет присутствовать парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе.

Как сообщила Анна Долидзе журналистам, она полномочна встретиться с членами Венецианской комиссии и представить позицию президента на пленарном заседании.

«Я, как парламентский секретарь президента направляюсь в Венецию, чтобы присутствовать на пленарном заседании Венецианской комиссии и представить позицию президента. А также для того, чтобы встретиться с членами комиссии и ознакомить с нашей позицией, касающейся конституционных изменений», - отметила Долидзе.






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