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Секретарь президента будет присутствовать на пленарном заседании Венецианской комиссии
14.06.2017 17:05
На пленарном заседании Венецианской комиссии будет присутствовать парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе.
Как сообщила Анна Долидзе журналистам, она полномочна встретиться с членами Венецианской комиссии и представить позицию президента на пленарном заседании.
«Я, как парламентский секретарь президента направляюсь в Венецию, чтобы присутствовать на пленарном заседании Венецианской комиссии и представить позицию президента. А также для того, чтобы встретиться с членами комиссии и ознакомить с нашей позицией, касающейся конституционных изменений», - отметила Долидзе.
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