Дело Мухтарлы - черное пятно для Грузии: международные организации требуют ответа от Квирикашвили

14.06.2017 17:10 Авторитетные международные организации напоминают Грузии требования Евросоюза, и призывают провести прозрачное расследование по делу похищения азербайджанского журналиста.



По информации "Рустави 2", 24 международных неправительственных организаций требуют от премьер-министра страны объяснений в связи с делом Мухтарлы. Администрация правительства Грузии уже получила соответствующее письмо из Брюсселя.



Главное требование авторов заявления, провести прозрачное расследование по делу похищения азербайджанского журналиста, и дать четкие ответы на вопросы.



В интервью с "Курьером" руководитель организации "Международное партнерство за права человека" говорит о проекте резолюции, который завтра рассмотрят в Европейском парламенте.



"Мы до сих пор не получили ответ от премьер-министра. Возможно, он серьезно относится к этой теме, но то, что сейчас происходит, весьма печально, поскольку Грузия всегда была ведущей страной в регионе в сфере защиты прав человека, а сейчас мы видим, что у вас не защищены люди из других, более репрессивных стран. А также видим, что не только Афган Мухтарлы, но и другие не чувствуют себя защищенными на территории Грузии.



Сложившееся положение является некоторым черным пятном для вашей страны, и Грузии придется доказать, что урегулирует эту проблему прозрачно, открыто, и демократическим путем. Неприемлемы похищения, аресты людей, нарушения их прав. Подготовленная резолюция, и дебаты, запланированные в Европарламенте, являются посланием, что Европу тревожит этот вопрос, Евросоюз требует от Грузии высокого стандарта защиты прав человека. Вы должны понимать, что это не является наказанием, это призыв в отношении Грузии, что власть должна действовать в рамках закона"- говорит Бриджит Дюфор.



На данном этапе не известно, в каком контексте будет идти разговор о Грузии. Чрезвычайный и полномочный посол в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель в Евросоюзе Наталья Сабанадзе предполагает, что у резолюции скорее будет общий характер, и по ее мнению, там будет меньше разговора о Грузии.



Письмо подписано следующими организациями:



Canadian Journalists for Free Expression

CEE Bankwatch Network

Civil Rights Defenders

Committee to Protect Journalists

Crude Accountability

English PEN

FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Freedom Now

Human Rights First

Human Rights House Foundation

Human Rights Watch

Index on Censorship

IFEX

International Media Support

International Partnership for Human Rights

Institute for War and Peace Reporting

Netherlands Helsinki Committee

Norwegian Helsinki Committee

PEN America

PEN International

People in Need

Reporters Without Borders (RSF)

World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

















