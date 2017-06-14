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В Пекине состоялся прием, посвященный 25-летию дипотношений между Китаем и Грузией
14.06.2017 18:19
Китайское народное общество дружбы с заграницей /КНОДЗ/ в среду в Пекине организовало прием, посвященный 25-летию со дня установления дипотношений между Китаем и Грузией, сообщает "Синьхуа".
На приеме присутствовали заместитель председателя Всекитайского комитета НПКСК Ван Чжэнвэй, помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай, заместитель председателя КНОДЗ Линь И, заместитель главы МИД Грузии Давид Джалагания и посол Грузии в КНР Давид Апциаури.
В своем выступлении на приеме Линь И отметила, что несмотря на то, что Китай и Грузия находятся далеко друг от друга, дружба между народами двух государств своими корнями уходит в далекое прошлое. Древний Шелковый путь тесно связал народы двух стран.
Линь И сказала, что за 25 лет после установления дипотношений между Китаем и Грузией высокопоставленные руководители двух стран постоянно обменивались визитами, впечатляющие результаты были достигнуты в двустороннем дружественном сотрудничестве в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.
По ее словам, Грузия относится к числу стран, которые наиболее активно участвуют в реализации выдвинутой Китаем инициативы "Пояс и путь" /Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века/. Она также указала на важность Соглашения о свободной торговле между Китаем и Грузией, подписанного в мае 2017 года.
Выступая на приеме, Д. Джалагания сказал, что Китай является важным другом и партнером сотрудничества для Грузии. В последние годы быстро развивалось двустороннее сотрудничество в различных областях.
По его словам, Китай относится к числу крупнейших стран-доноров инвестиций в экономику Грузии. Все большее количество китайских предприятий проявляют заинтересованность в развертывании инвестиционной деятельности в Грузии. Товарооборот между двумя странами растет быстрыми темпами. Китай вошел в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии.
Д. Джалагания отметил, что инициатива "Пояс и путь" открывает новые возможности для углубления сотрудничества между Грузией и Китаем. Активное участие в ее реализации, по его словам, имеет особое значение для Грузии.
Напомним, что Китай и Грузия установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года.
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