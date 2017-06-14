Общество помнит о теплых отношениях Каладзе с воровским миром – Георгий Канделаки

14.06.2017 19:55 По заявлению одного из лидеров "Национального движения" Георгия Канделаки, министр энергетики Каха Каладзе использовал в своих политических целях общественный протест, выраженный из-за задержания молодых музыкантов.



"Всего несколько дней назад все мы видели справедливый протест молодежи в связи с тем, что музыкантам подбросили наркотические вещества. А также мы видели, как постарался с большой вероятностью кандидат в мэры "Грузинской мечты" Каладзе использовать в своих политических целях протест, вызванный тем, что музыкантам подбросили наркотики. У нашего общества, и молодежи не короткая память. Мы отлично помним выборы Федерации футбола 2015 года, когда одному из делегатов подбросили наркотик, чтобы повлиять на результаты выборов, и этого делегата, господина Гобеджишвили, освободили именно после того, как закончились выборы"- заявил Канделаки.



По его же словам, общество помнит теплые отношения Каладзе с воровским миром.



"Чего стоит только история исчезновения "Ремены" из аэропорта, так, что он не пересекал границу, и камеры зафиксировали, что этого вора в законе из аэропорта вывел бизнес партнер Каладзе. Мы не забыли Корцхели, и роль Каладзе в организации той насильственной экстремисткой группировки, которая учинила насилие в Корцхели"- заявил Георгий Канделаки.



















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