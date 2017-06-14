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Дело грузинского летчика, попавшего в плен в Конго - взаимные обвинения в парламенте


14.06.2017   20:26
Лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили требует создать в парламенте рабочую группу с целью изучения дела грузинского летчика Сосо Осураули, попавшего в плен в Конго.

В своем выступлении Инашвили обвинила Министерство иностранных дел в бездействии.

"Я не вижу, что сегодня грузинское государство защищает, или что-нибудь делает для того, чтобы узнать местонахождение Сосо Осураули, чтобы помочь ему. Министерство иностранных дел абсолютно бездействует. Я призываю коллег, членов парламента Грузии, срочно создать рабочую группу"- заявила Ирма Инашвили.

Один из лидеров "Европейской Грузии", Серги Капанадзе также говорил о бездействии государства. Член парламентского меньшинства заострил внимание на распространение видео обращения Сосо Осураули в интернет пространстве.

"Произошло то, что когда произошло дело Мухтарлы, и когда престиж СГБ стал под вопросом, это видео, которое уже давно было у вас, и у СГБ, слили в медиа средства. Вас не интересует, кто слил видео, которое у них было за несколько месяцев до того? Не ваша ли Служба безопасности"- обратился Серги Капанадзе к представителям правящей команды.

На обвинения парламентской оппозиции ответил представитель правящей команды Георгий Лилуашвили.

"Посол Грузии в Южной Африке уже прибыл в Конго, и ведет там переговоры, или поиск нашего славного гражданина. Но это не означает, что в стране, где в течение ряда лет, десятков лет идет гражданская война, легко найти кого-либо, я подразумеваю попавшего в плен человека, но уверяю вас, Министерство иностранных дел делает все для этого"- заявил Георгий Лилуашвили.

По словам заместителя парламентского комитета обороны и безопасности Кобы Кобаладзе, некоторые персоны использовали протест семьи Сосо Осураули в целях спекуляции.

"У нас есть обязательство пойти до конца, и если будет нужно лично я готов полететь в Конго"- заявил Коба Кобаладзе.







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