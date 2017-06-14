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Бурджанадзе: «Грузинская мечта» обогнала ЕНД по числу «плохих дел»


14.06.2017   20:50
Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе считает, что по количеству «плохих дел», в числе которых обеспечению себе победы на выборах, нынешнее правительство Грузии уже давно опередило «Единое национальное движение» и Михеила Саакашвили.

По информации пресс-службы партии, так Нино Бурджанадзе прокомментировала те изменения, которые по инициативе правящей партии «Грузинская мечта» вносятся в Избирательный кодекс Грузии. Согласно этим изменениям, своего члена в ЦИК смогут назначать только те партии, которые имеют свою фракцию в парламенте, а это означает, что у партии, которая победит на местных выборах, но не будет иметь фракцию в парламенте, своего члена в комиссии не будет.

Бурджанадзе обратилась к тем депутатам в составе ныне правящей «Грузинской мечты», которые в период правления Саакашвили боролись за создание демократической избирательной среды, и заявила, что сегодня они делают все, чтобы выборы в Грузии не проводились.

По её словам, это проблема не только политиков и политических партий, но и государства, и общества.


«Если в стране политические процессы гибнут, это значит, что государство не существует, и государство заменяет корпорация, а именно этого реально желает Бидзина Иванишвили. Мы очень хорошо знаем, как прошли так называемые демократические выборы. Знаем, что на парламентских выборах не были отмечены те цифры, которые получили политические партии, но были записаны те показатели, которые Бидзина Иванишвили указал Центральной избирательной комиссии», — напомнила Бурджанадзе итоги последних парламентских выборов, на которых «Грузинская мечта» получила конституционное большинство в парламенте.

Она подчеркнула, что никакие деньги Бидзины Иванишвили не заставят народ терпеть и спокойно смотреть, как страна превращается в частную корпорацию.






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