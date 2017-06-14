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Сакварелидзе: Порошенко давно ведет активные переговоры с Иванишвили
14.06.2017 21:03
Украинский лидер Петр Порошенко активно ведет переговоры с Бидзиной Иванишвили об экстрадиции в Грузию Михеила Саакашвили, - об этом в телепрограмме Zіткнення с Роксаной Руно заявил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.
Он объяснил и причины переговоров между Порошенко и Иванишвили. «На всех каналах говорят, что, если Саакашвили в своей политической оппозиционной деятельности не остановится, его экстрадируют в Грузию», – заявил Сакварелидзе.
По его мнению, у Порошенко и Саакашвили очень разная ценностная база. По словам Сакварелидзе, сам Порошенко не горел желанием допускать грузинского лидера в украинскую политику.
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