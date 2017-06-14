Сакварелидзе: Порошенко давно ведет активные переговоры с Иванишвили

14.06.2017 21:03 Украинский лидер Петр Порошенко активно ведет переговоры с Бидзиной Иванишвили об экстрадиции в Грузию Михеила Саакашвили, - об этом в телепрограмме Zіткнення с Роксаной Руно заявил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.



Он объяснил и причины переговоров между Порошенко и Иванишвили. «На всех каналах говорят, что, если Саакашвили в своей политической оппозиционной деятельности не остановится, его экстрадируют в Грузию», – заявил Сакварелидзе.



По его мнению, у Порошенко и Саакашвили очень разная ценностная база. По словам Сакварелидзе, сам Порошенко не горел желанием допускать грузинского лидера в украинскую политику.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

