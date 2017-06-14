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Правительство КНР безвозмездно передало Грузии современную таможенную аппаратуру


14.06.2017   22:25
Первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и посол КНР в Грузии Цзи Яньчи подписали акт приема-передачи правительством КНР системы комбинированной мобильной проверки контейнеров и транспортных средств.

По информации администрации минфина Грузии, в результате выхода из берегов реки Терек /Северная Грузия/ у таможенно-пропускного пункта "Казбеги" на российско-грузинской границе вышла из строя транспортная инспекционная система. Правительство КНР вместо старой техники безвозмездно выделило грузинской таможне новую аппаратуру стоимостью 26 млн юаней /около 4 млн долларов/.

Монтаж новой техники на КПП "Казбеги" завершился в мае.

В рамках экономического и технического сотрудничества правительство КНР начиная с 2005 года в виде грантов уже выделило Грузии помощь на 356 млн юаней /около 54 млн долларов/ и 20-летний товарный кредит на 30 млн юаней /около 5,2 млн долларов/ с льготным десятилетним периодом.

"Синьхуа"





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