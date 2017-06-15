Лидеры Грузии и Казахстана обсудили сотрудничество по транзиту

15.06.2017 10:55 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 13 июня с официальным визитом посетил Казахстан, где встретился со своим коллегой Нурсултаном Назарбаевым.



После встречи с глазу на глаз президенты Маргвелашвили и Назарбаев провели расширенную встречу, на которой Маргвелашвили подчеркнул, что Казахстан является одним из ведущих инвесторов Грузии и добавил, что Тбилиси не пожалеет усилий для расширения сотрудничества во всех сферах и для идентификации новых перспективных сфер сотрудничества.



По информации Администрации президента Грузии, стороны подчеркнули, что Грузия и Казахстан «обладают огромным потенциалом развития двусторонних торгово-экономических отношений». Они также подчеркнули роль Грузии, как «транзитного коридора между Европой, Кавказом и Азией».



«Грузия приветствует все новые инициативы в этих сферах и готова в процессе работы с партнерами к обсуждению интересных и взаимовыгодных предложений», - заявила Администрация президента Грузии.



На проведенной после встречи совместной пресс-конференции, говоря об отношениях между Грузией и Казахстаном, президент Назарбаев отметил, что исторически между двумя странами сложились хорошие отношения и добавил, что эти отношения «остаются стабильными».



Президент Казахстана заявил, что два лидера обсудили целый ряд вопросов, в том числе, сотрудничество Грузии и Казахстана в рамках китайского проекта «Один пояс, один путь».



«Есть сейчас возможность, сделать также как и Казахстан, Грузию транзитным государством в связи с развитием Шелкового пути «Один пояс, один путь»», - заявил Назарбаев и добавил, что доступ к Европе через Черное море через Казахстан и Грузию является «очень важным».



«И транспортные коридоры по газу и нефти, которые проходят через Кавказ, через Грузию, очень важны. В связи с этим мы говорили о важности для Казахстана Батумского терминала и Батумского порта, которыми владеют казахстанские компании», -сказал Назарбаев.



«Обсудили вопросы, чтобы проблемы, которые есть, решить. Если по тарифам министерства договоряться, этот путь может стать самым выгодным, как для Китая, так и для Казахстана, для Грузии», - заявил Назарбаев.



В своем выступлении президент Маргвелашвили отметил, что Грузию связывают с Казахстаном традиционно «интенсивные отношения» и там же добавил, что существуют хорошие возможности для их расширения. «В первую очередь, это расширение возможностей экономических отношений, это касается, как энергоносителей, также и другой продукции», - заявил он.



В рамках своего официального визита в Астану президент Маргвелашвили также встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым, председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным и председателем Сената Касым-Жомарт Токаевым. Он также принял участие в международной выставке Expo 2017 «Энергия будущего».



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