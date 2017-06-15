В «Грузинской мечте» не могут договориться о системе выборов в парламент

15.06.2017 10:58 Безрезультатно завершились консультации между председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» по вопросу упразднения системы мажоритарных выборов.



Встреча прошла накануне в офисе партии. Часть депутатов от парламентского большинства против упразднения мажоритарной системы, а другая часть считает, что выборы должны проходить по пропорциональной системе.



Законодательный орган рассматривает проект внесения изменений в конституцию Грузии. Среди прочего, «Грузинская мечта» намерена изменить систему выборов парламента. В частности, предполагается, что парламент созыва 2020 года будет избираться исключительно по пропорциональной системе – избиратели будут делать выбор между партиями.



До сих пор, согласно действующей конституции, парламентские выборы в Грузии проходили по смешанной системе: по пропорциональным спискам избирались 77 депутатов, а по мажоритарной системе, из кандидатов в регионах — 73.



«У обеих сторон достаточно аргументов и не один из них не связан с интересами партии… Ведутся здоровые консультации, взвешиваем все плюсы и минусы, учитываем, что нужно государству, а не какой-то политической партии», — заявил журналистам глава парламентского большинства Гия Вольский по окончанию встречи.



Переход с мажоритарной на пропорциональную систему выборов считает необходимым вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.



«Единственный вопрос, в связи с которым сейчас проходят консультации — это система парламентских выборов. Есть сторонники сохранения мажоритарной системы. Также есть довольно большая группа, в том числе и я, которые считают, что переход на пропорциональную систему выборов очень важен для страны. В парламенте будет больше плюрализма и процесс будет более демократичным», — считает Чугошвили.

Одной из особенностей предложенной пропорциональной системы выборов является то, что партия, получившая лучший результат на выборах, также получает голоса тех избирателей, которые голосовали за партии, не преодолевшие 5-процентный барьер, и, соответственно, дополнительные мандаты.



Согласно действовавшей до последнего времени системе, нераспределенные мандаты сначала распределяются между избирательными субъектами (партиями или блоками), преодолевшими избирательный барьер.



Если после этого остаются свободные мандаты, то сначала их получают субъекты, которым не хватило голосов для создания фракции (6 человек), а остальные распределяются между субъектами, получившими больше 6 мест в парламенте в порядке очередности. Инициированные поправки также предполагают запрет на объединение партий в избирательные блоки, что увеличивает шансы правящей силы на выборах.



Обновленный проект конституции парламент должен принять в 2017 году, но он вступит в силу после президентских выборов 2018 года.















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