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Мобильное партнерство ЕС-Грузия способствует более эффективному диалогу и мониторингу


15.06.2017   12:20
9 июня 2017 года в Тбилиси прошло первое заседание Платформы локального сотрудничества Мобильного партнерства ЕС-Грузия. Представители институтов ЕС, стран-членов ЕС, грузинских властей и международных организаций обсудили механизмы диалога и мониторинга проектов в рамках Совместной декларации Мобильного партнерства между Европейским Союзом и Грузией. На заседании в центре внимания были действующие проекты по легальной миграции и мобильности, борьбе с нерегулярной миграцией, реинтеграции и предоставлению убежища.

Глава Представительства ЕС в Грузии, посол Янош Херман особо отметил важную роль Мобильного партнерства, которое остается ключевой рамочной базой для ЕС и Грузии в работе с вопросами миграции и мобильности. Он также акцентировал внимание на необходимости обеспечения надежных структур и механизмов для диалога в рамках Мобильного партнерства и в целях мониторинга осуществления проектов. Мониторинг, в идеале, должен быть доступен абсолютно всем гражданам онлайн.

После заседания платформы также прошел запуск нового финансируемого ЕС проекта в рамках Мобильного партнерства “Большая точность для работы процедур рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища" – совместной инициативы Грузии и Эстонии.






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