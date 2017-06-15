Мобильное партнерство ЕС-Грузия способствует более эффективному диалогу и мониторингу

15.06.2017 12:20 9 июня 2017 года в Тбилиси прошло первое заседание Платформы локального сотрудничества Мобильного партнерства ЕС-Грузия. Представители институтов ЕС, стран-членов ЕС, грузинских властей и международных организаций обсудили механизмы диалога и мониторинга проектов в рамках Совместной декларации Мобильного партнерства между Европейским Союзом и Грузией. На заседании в центре внимания были действующие проекты по легальной миграции и мобильности, борьбе с нерегулярной миграцией, реинтеграции и предоставлению убежища.



Глава Представительства ЕС в Грузии, посол Янош Херман особо отметил важную роль Мобильного партнерства, которое остается ключевой рамочной базой для ЕС и Грузии в работе с вопросами миграции и мобильности. Он также акцентировал внимание на необходимости обеспечения надежных структур и механизмов для диалога в рамках Мобильного партнерства и в целях мониторинга осуществления проектов. Мониторинг, в идеале, должен быть доступен абсолютно всем гражданам онлайн.



После заседания платформы также прошел запуск нового финансируемого ЕС проекта в рамках Мобильного партнерства “Большая точность для работы процедур рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища" – совместной инициативы Грузии и Эстонии.















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